Генсек ООН потрясен нападением на фанатов «Маккаби». Он осудил «все формы антисемитизма и антимусульманского фанатизма»

Глава ООН осудил нападение на болельщиков «Маккаби» в Амстердаме.

В Амстердаме после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

Пресс-секретарь главы ООН Антониу Гутерриша заявила, что тот «потрясен насилием». «Он осуждает все формы антисемитизма и антимусульманского фанатизма», – добавила пресс-секретарь.

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