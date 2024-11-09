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Генсек ООН потрясен нападением на фанатов «Маккаби». Он осудил «все формы антисемитизма и антимусульманского фанатизма»

Глава ООН осудил нападение на болельщиков «Маккаби» в Амстердаме.

В Амстердаме после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

Пресс-секретарь главы ООН Антониу Гутерриша заявила, что тот «потрясен насилием». «Он осуждает все формы антисемитизма и антимусульманского фанатизма», – добавила пресс-секретарь.

Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался

Опубликовано: Sports
Источник: France24
logoАякс
logoЛига Европы УЕФА
происшествия
болельщики
logoвысшая лига Израиль
logoМаккаби Тель-Авив
ООН
Политика
Антониу Гутерриш
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