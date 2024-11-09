Премьер Канады Трюдо о нападении на фанатов «Маккаби»: «Осуждаем отвратительный антисемитизм. Мрачный момент для мира – видели подобное раньше»
Джастин Трюдо осудил нападение на болельщиков «Маккаби» в Амстердаме.
В Амстердаме после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.
«Новости из Амстердама ужасают. Это мрачный момент для нашего мира – и мы уже видели подобное раньше.
Мое сердце с жертвами и всей еврейской общиной. Канада осуждает этот отвратительный антисемитизм», – написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Джастина Трюдо
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