Премьер Канады Трюдо о нападении на фанатов «Маккаби»: «Осуждаем отвратительный антисемитизм. Мрачный момент для мира – видели подобное раньше»

Джастин Трюдо осудил нападение на болельщиков «Маккаби» в Амстердаме.

В Амстердаме после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

«Новости из Амстердама ужасают. Это мрачный момент для нашего мира – и мы уже видели подобное раньше.

Мое сердце с жертвами и всей еврейской общиной. Канада осуждает этот отвратительный антисемитизм», – написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался