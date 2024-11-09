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Клотет набросился на игрока «Триестины» и схватил за грудки после удаления в матче Серии С. Экс-тренер «Торпедо» уверен, что все сделал правильно

Пеп Клотет набросился на игрока своей команды после удаления.

«Триестина», которую возглавляет испанский специалист, проиграла «Джана Эрминио» (0:1) в матче Серии С.

На 34-й минуте матча футболист «Триестины» Раймондс Кроллис получил красную карточку и был удален.

За пределами поля к футболисту подошел главный тренер команды Пеп Клотет, схватил его за футболку и начал дергать из стороны в сторону.

«С Кроллисом в «Триестине» покончено, пока я остаюсь тренером.

Мои действия были правильными. Не должно было произойти того, что сделал Кроллис. Это вредит клубу и футболу в целом», – заявил Клотет, ранее тренировавший «Торпедо».

Клотет за улыбку выгнал защитника Журавлева с тренировки «Торпедо» («Чемпионат»)

Клотет считал, что шутки и улыбки негативно влияли на дисциплину в «Торпедо». Тренер требовал минимизировать общение персонала с игроками («Матч ТВ»)

Клотет из-за улыбки на тренировке не включил хавбека Червякова в заявку «Торпедо» на матч с «Нефтехимиком» (Сергей Ильев)

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: City Sport
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