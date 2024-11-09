Клотет набросился на игрока «Триестины» и схватил за грудки после удаления в матче Серии С. Экс-тренер «Торпедо» уверен, что все сделал правильно

Пеп Клотет набросился на игрока своей команды после удаления.

«Триестина », которую возглавляет испанский специалист, проиграла «Джана Эрминио» (0:1) в матче Серии С.

На 34-й минуте матча футболист «Триестины» Раймондс Кроллис получил красную карточку и был удален.

За пределами поля к футболисту подошел главный тренер команды Пеп Клотет , схватил его за футболку и начал дергать из стороны в сторону.

«С Кроллисом в «Триестине» покончено, пока я остаюсь тренером.

Мои действия были правильными. Не должно было произойти того, что сделал Кроллис. Это вредит клубу и футболу в целом», – заявил Клотет, ранее тренировавший «Торпедо ».

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