Клотет набросился на игрока «Триестины» и схватил за грудки после удаления в матче Серии С. Экс-тренер «Торпедо» уверен, что все сделал правильно
«Триестина», которую возглавляет испанский специалист, проиграла «Джана Эрминио» (0:1) в матче Серии С.
На 34-й минуте матча футболист «Триестины» Раймондс Кроллис получил красную карточку и был удален.
За пределами поля к футболисту подошел главный тренер команды Пеп Клотет, схватил его за футболку и начал дергать из стороны в сторону.
«С Кроллисом в «Триестине» покончено, пока я остаюсь тренером.
Мои действия были правильными. Не должно было произойти того, что сделал Кроллис. Это вредит клубу и футболу в целом», – заявил Клотет, ранее тренировавший «Торпедо».
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