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Флик летом попросил Лапорту приходить на тренировки не в деловом костюме, а в неформальной одежде

Ханси Флик обращался с необычной просьбой к Жоану Лапорте.

Во время первых летних предсезонных тренировок в США президент «Барсы» приходил на занятия в деловом костюме.

По данным Relevo, Флик попросил не надевать на тренировки такую одежду, а сделать выбор в пользу чего-то более неформального.

На следующие тренировки Лапорта приходил в спортивном костюме.

Опубликовано: Sports
Источник: Relevo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoХанс-Дитер Флик
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