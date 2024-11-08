Флик летом попросил Лапорту приходить на тренировки не в деловом костюме, а в неформальной одежде
Ханси Флик обращался с необычной просьбой к Жоану Лапорте.
Во время первых летних предсезонных тренировок в США президент «Барсы» приходил на занятия в деловом костюме.
По данным Relevo, Флик попросил не надевать на тренировки такую одежду, а сделать выбор в пользу чего-то более неформального.
На следующие тренировки Лапорта приходил в спортивном костюме.
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