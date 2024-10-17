Лапорта про новый формат ЛЧ: «Думал, будет больше денег, но у нас больше матчей. Суперлига жива как никогда, все готово, ее формат будет привлекательным»

Жоан Лапорта не в восторге от нового формата Лиги чемпионов.

«Думал, что мы получим больше денег, но похоже, что у нас будет лишь больше матчей. Это престижный турнир, но я ожидал немного другого. То, что нет ответных матчей [на групповом этапе], немного сбивает с толку.

Суперлига жива как никогда. Все готово. Но нужно все согласовать с футбольными организациями. «Барселона » должна стать связующим звеном между такими организациями и Суперлигой. Цель существования Суперлиги – чтобы клубы от нее выигрывали.

Формат будет крайне привлекательным, но сперва нужно, чтобы все стороны договорились.

Кстати, президент УЕФА [Александер Чеферин] – фанат Ханси Флика. Он поздравил меня с этим назначением. Они знакомы лично», – заявил президент «Барселоны» в интервью клубному каналу.