Жоан Лапорта: «Придали «Барсе» импульс, сменив тренера. Это надо было сделать – при всем уважении к Хави. Довольны Фликом»

Жоан Лапорта считает, что смена тренера придала «Барселоне» импульс.

«Мы решили придать «Барсе» новый импульс, сменив тренера. Изменения шокировали, но мы понимали, что это нужно сделать – при всем уважении к Хави .

Мы очень довольны Фликом и считаем, что это было правильное решение», – сказал президент «Барселоны».