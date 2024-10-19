Жоан Лапорта: «Придали «Барсе» импульс, сменив тренера. Это надо было сделать – при всем уважении к Хави. Довольны Фликом»
Жоан Лапорта считает, что смена тренера придала «Барселоне» импульс.
«Мы решили придать «Барсе» новый импульс, сменив тренера. Изменения шокировали, но мы понимали, что это нужно сделать – при всем уважении к Хави.
Мы очень довольны Фликом и считаем, что это было правильное решение», – сказал президент «Барселоны».
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