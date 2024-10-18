Жоан Лапорта: «Флик произвел революцию в «Барсе» – он интегрирован в город, приветлив и дисциплинирован, профессионал с человеческим отношением. Мы очень довольны»
Немецкий специалист возглавил команду летом этого года. Каталонский клуб лидирует в Ла Лиге, набрав 24 очка за 9 матчей.
«Флик произвел революцию в «Барсе». Он человек клуба: интегрирован в город, приветлив, близок к людям, требователен и дисциплинирован. Он профессионал, но с человеческим отношением. Мы очень довольны его работой.
Я был уверен, что у него все получится, но меня удивила его способность к интеграции. Он посещает матчи резервной команды, у него очень тесные отношения с людьми, отвечающими за все футбольные подразделения.
Между отделами должна быть максимальная координация. Флик прекрасно это понимает, и он заслужил всеобщее доверие. Я очень доволен», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
Лапорта про новый формат ЛЧ: «Думал, будет больше денег, но у нас больше матчей. Суперлига жива как никогда, все готово, ее формат будет привлекательным»
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