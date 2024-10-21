Лапорта – Флику про 2:8 от «Баварии» в 2020-м: «Ты в долгу перед нами. Было бы здорово победить крупнее»
Жоан Лапорта в шутку напомнил Ханси Флику о разгроме «Барселоны» в 2020 году.
В 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20 «Барселона» проиграла «Баварии» под руководством Флика со счетом 2:8.
Как сообщает As, перед матчем с «Баварией», который пройдет в среду, президент «Барселоны» говорил с Фликом об игре 2020 года.
«Ты в долгу перед нами. Было бы здорово победить с более крупным счетом, но если мы выиграем, то это уже хорошо», – сказал президент «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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