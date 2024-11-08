«Аякс» о нападении на фанатов «Маккаби»: «Мы были в ужасе от произошедшего в центре Амстердама после матча, на котором царила хорошая атмосфера. Решительно осуждаем насилие»

«Аякс» осудил нападение на израильтян в Амстердаме.

После матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби » из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«После футбольного матча на нашем стадионе, на котором царила хорошая атмосфера (за что мы благодарим всех участников), мы были в ужасе, узнав, что произошло в центре Амстердама вчера вечером.

Мы решительно осуждаем это насилие», – говорится в заявлении нидерландского клуба в соцсетях.

Премьер Нидерландов об инциденте после матча «Аякса» и «Маккаби»: «Антисемитские нападения на израильтян совершенно неприемлемы»