«Аякс» о нападении на фанатов «Маккаби»: «Мы были в ужасе от произошедшего в центре Амстердама после матча, на котором царила хорошая атмосфера. Решительно осуждаем насилие»
«Аякс» осудил нападение на израильтян в Амстердаме.
После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
«После футбольного матча на нашем стадионе, на котором царила хорошая атмосфера (за что мы благодарим всех участников), мы были в ужасе, узнав, что произошло в центре Амстердама вчера вечером.
Мы решительно осуждаем это насилие», – говорится в заявлении нидерландского клуба в соцсетях.
Премьер Нидерландов об инциденте после матча «Аякса» и «Маккаби»: «Антисемитские нападения на израильтян совершенно неприемлемы»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Аякса»
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