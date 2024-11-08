  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ещенко о бане Литвинова: «Нормальное решение, в следующий раз Руслан будет бить первым. Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло»
3

Ещенко о бане Литвинова: «Нормальное решение, в следующий раз Руслан будет бить первым. Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло»

Андрей Ещенко высказался о решении КДК по дисквалификации Руслана Литвинова.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два. 

«Если это трактовали как удар, значит так и есть. Нормальное решение.

Только надо было это раньше пресекать, когда заварушка начиналась. До заварушки можно было дать кому-то желтую. У нас в футболе разве можно распускать руки? Нельзя!

Роше дали три игры, Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло. Судью даже нельзя трогать, а тут игроков. Поэтому нормальное решение.

Одной игрой больше, одной меньше... В следующий раз Литвинов будет бить первым», – сказал экс-футболист «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЦСКА
logoАндрей Ещенко
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
КДК РФС
logoАлексей Сухой
logoСрджан Бабич
logoВиллиан Роша
logoСпорт-Экспресс
logoРуслан Литвинов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Газзаев о дисквалификации Роши и Литвинова: «Почему вместе с ними не отстранен арбитр? Сухой повысил градус напряжения, довел игру до настоящего безобразия!»
15сегодня, 13:55
Литвинов о потасовке в матче с ЦСКА: «Роша и Бабич жестко сцепились: разъяренные глаза, бесятся друг на друга. Я пытался разнять – это футбол, а не бокс»
34вчера, 11:25
Литвинов об удалении с ЦСКА: «Когда брата бьют, лезешь помочь. 100 раз пересмотрел эпизод – с моей стороны не было агрессии, я защищал Бабича»
755 ноября, 18:49
Экс-судья Николаев о красной Литвинову: «Если брать боксерские действия Роши и ситуацию в целом, мне ближе желтая карточка»
295 ноября, 18:04
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ван Нистелрой про 2:0 с ПАОК: «Сказал парням, что «МЮ» год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию»
513 минут назад
У Бруну 26 ассистов в еврокубках с 2017 года – больше всех
222 минуты назад
«Челси» идет первым в ЛК после 3 туров. «Фиорентина» – 8-я, «Бетис» – 18-й, «Астана» – 25-я, «Динамо» Минск – 34-е
1041 минуту назад
«Лацио» лидирует в ЛЕ после 4-го тура, «МЮ» – 15-й, «Рома» – 20-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 33-й, «Динамо» Киев – последнее
650 минут назад
Лига Европы. «МЮ» обыграл ПАОК Оздоева и Чалова, «Лацио» – «Порту», «Галатасарай» победил «Тоттенхэм»
11152 минуты назад
Лига конференций. «Челси» забил 8 голов «Ноа», «Фиорентина» уступила АПОЭЛ, минское «Динамо» разгромлено «Легией»
1253 минуты назад
🔥 «Челси» разнес «Ноа» – 8:0! Мудрик забил, у Феликса дубль, у Энцо 3 ассиста, у Нкунку 2+1
3254 минуты назад
«МЮ» после увольнения тен Хага выиграл два матча и сыграл вничью один раз
1956 минут назад
«Манчестер Юнайтед» обыграл ПАОК (2:0) благодаря дублю Диалло и одержал первую победу в ЛЕ
2856 минут назад
Президент Перуанской футбольной федерации арестован за создание ОПГ «Галактикос». Его и других руководителей обвиняют в коррупции, мошенничестве и отмывании денег
4сегодня, 21:39
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» ван Нистелроя выиграл 1-й же матч в еврокубках. При тен Хаге была 1 победа в 9 играх с начала прошлого сезона
633 минуты назад
У «Динамо» Киев 4 поражения подряд без забитых голов в ЛЕ – 0:10. Команда не побеждает 16 матчей кряду на групповом этапе еврокубков
1641 минуту назад
«Челси» забил 16 голов за 3 матча в Лиге конференций. Лондонцы победили «Ноа» из Еревана – 8:0
554 минуты назад
У Диалло первый дубль за «МЮ». 22-летний вингер дважды забил ПАОК в ЛЕ
258 минут назад
Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Комо» – 1:1, «Интер» сыграет с «Наполи» в воскресенье
2сегодня, 21:42
Мостовой о КДК: «Две игры Литвинову – не согласен, он ничего не делал, надо снимать дисквалификацию. Можно было еще кому-то из кучки дать – Бабичу или из ЦСКА, шел мат-перемат»
4сегодня, 21:41
Петржела о Семаке: «В «Зените» у него все хорошо. Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб»
1сегодня, 21:29
Дешам о матче с Израилем: «Не знаю, лучшее ли это решение. Политический контекст очень сложный. У игроков есть право выразить свое мнение, не могу запретить»
3сегодня, 21:27
Канчельскис о Талалаеве: «Сколько команд он зарезал? Три вылетели, чем он хвастается? В «Химках» не остался, ничего не говорит, это трусость»
6сегодня, 21:16
«Челси» впервые с 1971 года забил 6 голов за 1-й тайм еврокубкового матча
3сегодня, 20:59