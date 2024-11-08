Ещенко о бане Литвинова: «Нормальное решение, в следующий раз Руслан будет бить первым. Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло»
Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.
За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.
«Если это трактовали как удар, значит так и есть. Нормальное решение.
Только надо было это раньше пресекать, когда заварушка начиналась. До заварушки можно было дать кому-то желтую. У нас в футболе разве можно распускать руки? Нельзя!
Роше дали три игры, Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло. Судью даже нельзя трогать, а тут игроков. Поэтому нормальное решение.
Одной игрой больше, одной меньше... В следующий раз Литвинов будет бить первым», – сказал экс-футболист «Спартака».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий