Ещенко о бане Литвинова: «Нормальное решение, в следующий раз Руслан будет бить первым. Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло»

Андрей Ещенко высказался о решении КДК по дисквалификации Руслана Литвинова.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.

«Если это трактовали как удар, значит так и есть. Нормальное решение.

Только надо было это раньше пресекать, когда заварушка начиналась. До заварушки можно было дать кому-то желтую. У нас в футболе разве можно распускать руки? Нельзя!

Роше дали три игры, Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло. Судью даже нельзя трогать, а тут игроков. Поэтому нормальное решение.

Одной игрой больше, одной меньше... В следующий раз Литвинов будет бить первым», – сказал экс-футболист «Спартака».