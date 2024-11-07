Газзаев о дисквалификации Роши и Литвинова: «Почему вместе с ними не отстранен арбитр? Сухой повысил градус напряжения, довел игру до настоящего безобразия!»
В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова.
После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ, Литвинов пропустит две игры.
«Если в Контрольно‑дисциплинарном комитете (КДК) приняли решение о дисквалификации Роши и Литвинова, то почему по итогам матча вместе с ними не был отстранен арбитр? Своими решениями Алексей Сухой повысил градус напряжения в игре и довел ее до стыков, массовых драк, настоящего безобразия!
Получается, он не справился со своей обязанностью, которая заключается в том, чтобы регулировать игру, провести хороший, как можно более «чистый» матч, судить четко и не допускать подобных ситуаций, как в дерби, где в силу принципиальности может произойти многое», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
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