Газзаев о дисквалификации Роши и Литвинова: «Почему вместе с ними не отстранен арбитр? Сухой повысил градус напряжения, довел игру до настоящего безобразия!»

Валерий Газзаев считает, что арбитр матча ЦСКА – «Спартак» должен быть отстранен.

В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку » со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова .

После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ , Литвинов пропустит две игры.

«Если в Контрольно‑дисциплинарном комитете (КДК) приняли решение о дисквалификации Роши и Литвинова, то почему по итогам матча вместе с ними не был отстранен арбитр? Своими решениями Алексей Сухой повысил градус напряжения в игре и довел ее до стыков, массовых драк, настоящего безобразия!

Получается, он не справился со своей обязанностью, которая заключается в том, чтобы регулировать игру, провести хороший, как можно более «чистый» матч, судить четко и не допускать подобных ситуаций, как в дерби, где в силу принципиальности может произойти многое», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.