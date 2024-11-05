Экс-судья Николаев о красной Литвинову: «Если брать боксерские действия Роши и ситуацию в целом, мне ближе желтая карточка»

Алексей Николаев считает, что Руслану Литвинову достаточно было показать желтую.

Полузащитник «Спартака» был удален в начале второго тайма матча с ЦСКА (2:0) в результате потасовки между игроками обеих команд. Перед этим красная карточка за удар по лицу Срджану Бабичу была показана защитнику армейцев Виллиану Роше.

«Спартак» обжаловал красную карточку Литвинова в КДК РФС.

– Почему судья показал красную карточку Литвинову?

– Потому что видеоарбитр Сергей Карасев увидел тот ракурс, который заставил его позвать к монитору Алексея Сухого, из‑за движения Литвинова в лицо Роши. Насколько это была агрессия и насколько это действительно заслуживало красной карточки, сложно сказать. Мнения разделились.

Здесь будет решать и экспертно‑судейская комиссия, и контрольно‑дисциплинарный комитет. Потому что если мы посмотрим внимательно, там был еще один участник «игрового эпизода» – Гуарирапа, который тоже клал свою руку на лицо Литвинова.

– Для вас это красная карточка для Литвинова?

– Если брать то, что делает Роша, вот эти его действия, практически боксерские, и брать в целом ситуацию, мне ближе желтая карточка Литвинову, – сказал бывший арбитр ФИФА.