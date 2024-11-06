Литвинов о потасовке в матче с ЦСКА: «Роша и Бабич жестко сцепились: разъяренные глаза, бесятся друг на друга. Я пытался разнять – это футбол, а не бокс»

Руслан Литвинов высказался о потасовке в матче с ЦСКА.

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

– Наверняка читал слова Роши, который говорит, что он не виноват.

– Да, и что Литвинов его держал, а Бабич бил? Или наоборот. Да, читал. Просто видео покажите ему. Хотя думаю, что он видел уже сто раз. Я спокойно отношусь к этому, со всеми, с кем общаюсь на эту тему, не можем понять, почему там красная. Вот жду КДК.

Честно, хочу понять, чтобы мне объяснили. Основная претензия ко мне, что коснулся лица [Роши], но я не бил, пытался разнять эту драку. Они с Бабичем сцепились жестко. Понимаете, мы же все осознаем, что это футбол, а не бокс, и хочется это все быстрее разнять, идти продолжать играть.

– Ты просто пытался разнять.

– Там же видно. Нет с моей стороны агрессии. Они сцепились – разъяренные глаза, бесятся друг на друга. Да, получилось, что я зацепил его за лицо. Точно так же и Бабича я пытался оттащить другой рукой, просто этого не видно на камере, – сказал полузащитник «Спартака».