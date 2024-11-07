Генич о КДК: «2 матча для Литвинова – много, 3 матча для Роши – мало. Решение странное, удивлен»

Константин Генич отреагировал на дисквалификацию игроков ЦСКА и «Спартака».

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.

«Честно признаюсь, удивлен решению КДК.

2 матча для Литвинова – много. Одного более чем. И один условно. 3 матча для Роши – мало. За удар точно минимум 4 надо было давать. Еще и по совокупности с записью в протоколе про резервного арбитра.

Впрочем… Удивлен и удивлен, хотя казалось бы, что удивляться уже ничему не стоит.

Решение странное. Но по-соизмеримому», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет». Глава КДК Григорьянц о дисквалификации игроков ЦСКА и «Спартака»