Генич о КДК: «2 матча для Литвинова – много, 3 матча для Роши – мало. Решение странное, удивлен»
Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.
За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.
«Честно признаюсь, удивлен решению КДК.
2 матча для Литвинова – много. Одного более чем. И один условно. 3 матча для Роши – мало. За удар точно минимум 4 надо было давать. Еще и по совокупности с записью в протоколе про резервного арбитра.
Впрочем… Удивлен и удивлен, хотя казалось бы, что удивляться уже ничему не стоит.
Решение странное. Но по-соизмеримому», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет». Глава КДК Григорьянц о дисквалификации игроков ЦСКА и «Спартака»
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