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«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет». Глава КДК Григорьянц о дисквалификации игроков ЦСКА и «Спартака»

ЦСКА может обжаловать дисквалификацию Виллиана Роши.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. 

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два. 

«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет», – сказал Григорьянц. 

ЦСКА о дисквалификации Роши на 3 матча: «Считаем решение максимально взвешенным и справедливым. Благодарны КДК за комплексную оценку всех эпизодов»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoМатч ТВ
logoВиллиан Роша
logoРуслан Литвинов
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