«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет». Глава КДК Григорьянц о дисквалификации игроков ЦСКА и «Спартака»

ЦСКА может обжаловать дисквалификацию Виллиана Роши.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.

«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет», – сказал Григорьянц.

ЦСКА о дисквалификации Роши на 3 матча: «Считаем решение максимально взвешенным и справедливым. Благодарны КДК за комплексную оценку всех эпизодов»