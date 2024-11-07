«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет». Глава КДК Григорьянц о дисквалификации игроков ЦСКА и «Спартака»
ЦСКА может обжаловать дисквалификацию Виллиана Роши.
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.
За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.
«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет», – сказал Григорьянц.
ЦСКА о дисквалификации Роши на 3 матча: «Считаем решение максимально взвешенным и справедливым. Благодарны КДК за комплексную оценку всех эпизодов»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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