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  • Титов о бане Литвинова на 2 матча: «Абсурдное решение, Руслан пытался остановить бойню. За то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей»
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Титов о бане Литвинова на 2 матча: «Абсурдное решение, Руслан пытался остановить бойню. За то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей»

Егор Титов отреагировал на дисквалификацию Виллиана Роши и Руслана Литвинова.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. 

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два. 

«Мне кажется, решение КДК неправильное, абсурдное. Есть удар – мы же про футбол говорим, а не про хоккей.

Да, Руслан пытался остановить всю эту бойню. Но мы видели, что творилось за ним: там тоже нужно было двум-трем футболистам как минимум желтые, а возможно – и красные карточки показывать. Два матча Литвинову – это много.

Всякое было и на моем веку. Понятно, что сегодня есть трактовки, которые, по моему мнению, не всегда правильные. Получается, за то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей. Но здесь есть регламент, надо отталкиваться от того, что есть. Сегодня любое движение в сторону лица – минимум желтая, а возможно, и красная карточка.

Но, повторюсь, удар Роши и движение Литвинова – это немножко разные вещи. Если наказывать, то наказывать всех участников. Могло быть побоище», – сказал бывший футболист «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
дисквалификации
КДК РФС
logoВиллиан Роша
logoЧемпионат.com
logoРуслан Литвинов
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