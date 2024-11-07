«Роша вел себя очень нагло. Дисквалификация правильная. На стадионе много зрителей и детей, неправильно показывать кикбоксинг вместо футбола». Гладилин про ЦСКА – «Спартак»
«Решение по дисквалификации правильное. Роша вел себя более активно. Литвинов начал махать рукой, но ему не надо было вступать в потасовку. Не его это дело – разбираться. За то, что Литвинов вступился и начал толкаться, он получил два матча, а Роша вел себя очень нагло, поэтому получил больше.
Думаю, драка не была грубой. Судейство в игре было нормальным, арбитр все делал правильно. За такие вещи надо наказывать, чтобы ребята знали, что на стадионе присутствует много зрителей и детей, поэтому неправильно показывать кикбоксинг вместо футбола.
Наказание, может быть, и смягчено по правилам, но мера такая, что на поле нельзя махать руками», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Роша дисквалифицирован на 3 матча после драки в матче ЦСКА и «Спартака», Литвинов – на 2
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