«Роша вел себя очень нагло. Дисквалификация правильная. На стадионе много зрителей и детей, неправильно показывать кикбоксинг вместо футбола». Гладилин про ЦСКА – «Спартак»

Валерий Гладилин поддержал дисквалификацию игроков ЦСКА и «Спартака».

«Решение по дисквалификации правильное. Роша вел себя более активно. Литвинов начал махать рукой, но ему не надо было вступать в потасовку. Не его это дело – разбираться. За то, что Литвинов вступился и начал толкаться, он получил два матча, а Роша вел себя очень нагло, поэтому получил больше.

Думаю, драка не была грубой. Судейство в игре было нормальным, арбитр все делал правильно. За такие вещи надо наказывать, чтобы ребята знали, что на стадионе присутствует много зрителей и детей, поэтому неправильно показывать кикбоксинг вместо футбола.

Наказание, может быть, и смягчено по правилам, но мера такая, что на поле нельзя махать руками», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Роша дисквалифицирован на 3 матча после драки в матче ЦСКА и «Спартака», Литвинов – на 2