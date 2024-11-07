Александр Мостовой: «Роша, если бы его не сдерживали, еще кому-нибудь залепил бы по лицу – дисквалификация заслуженная. Литвинов пытался разнять драку – не понимаю КДК»
Александр Мостовой оценил наказания Виллиана Роши и Руслана Литвинова.
Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.
За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.
«Дисквалификация Роши абсолютно заслуженная, так играть нельзя. Думаю, что если бы Рошу не сдерживали, то он бы еще кому-нибудь залепил бы по лицу.
А что касается Литвинова, то здесь я КДК не понимаю, его карточку стоило отменить. Он пытался разнять драку», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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