Александр Мостовой: «Роша, если бы его не сдерживали, еще кому-нибудь залепил бы по лицу – дисквалификация заслуженная. Литвинов пытался разнять драку – не понимаю КДК»

Александр Мостовой оценил наказания Виллиана Роши и Руслана Литвинова.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.

«Дисквалификация Роши абсолютно заслуженная, так играть нельзя. Думаю, что если бы Рошу не сдерживали, то он бы еще кому-нибудь залепил бы по лицу.

А что касается Литвинова, то здесь я КДК не понимаю, его карточку стоило отменить. Он пытался разнять драку», – сказал бывший полузащитник сборной России.