Хавертц разбил голову в столкновении с защитником «Интера» Биссеком. Игроку «Арсенала» кровь залила лицо
Каю Хавертцу до крови разбили голову в матче «Интер» – «Арсенал» в Лиге чемпионов.
«Арсенал» на выезде уступил «Интеру» (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Уже в добавленное ко второму тайму время футболист «Арсенала» и сборной Германии столкнулся в воздухе с защитником миланцев Янном Биссеком.
От удара на голове Хавертца образовалась рана, кровь залила лицо Кая. Игрок не смог вернуться на поле, вместо него вышел Мартин Эдегор.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Изображения: x.com/ESPNUK
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости