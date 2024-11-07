Хавертц разбил голову в столкновении с защитником «Интера» Биссеком. Игроку «Арсенала» кровь залила лицо

Каю Хавертцу до крови разбили голову в матче «Интер» – «Арсенал» в Лиге чемпионов.

«Арсенал» на выезде уступил «Интеру » (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

Уже в добавленное ко второму тайму время футболист «Арсенала » и сборной Германии столкнулся в воздухе с защитником миланцев Янном Биссеком .

От удара на голове Хавертца образовалась рана, кровь залила лицо Кая. Игрок не смог вернуться на поле, вместо него вышел Мартин Эдегор.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Изображения: x.com/ESPNUK