У «Арсенала» 2 поражения подряд впервые в сезоне. Дальше – «Челси»
«Арсенал» проиграл 2 матча подряд впервые в сезоне.
Сегодня лондонцы уступили «Интеру» (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
До этого «канониры» проиграли «Ньюкаслу» с аналогичным счетом в 10-м туре АПЛ. Кроме того, в 8-туре АПЛ было поражение от «Борнмута» (0:2).
Все остальные матчи в этом сезоне команда Микеля Артеты выиграла или сыграла вничью.
В следующем матче 10 ноября «Арсенал» сыграет на выезде с «Челси» в 11-м туре АПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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