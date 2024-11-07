У «Арсенала» 2 поражения подряд впервые в сезоне. Дальше – «Челси»

«Арсенал» проиграл 2 матча подряд впервые в сезоне.

Сегодня лондонцы уступили «Интеру» (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

До этого «канониры» проиграли «Ньюкаслу» с аналогичным счетом в 10-м туре АПЛ. Кроме того, в 8-туре АПЛ было поражение от «Борнмута» (0:2).

Все остальные матчи в этом сезоне команда Микеля Артеты выиграла или сыграла вничью.

В следующем матче 10 ноября «Арсенал» сыграет на выезде с «Челси» в 11-м туре АПЛ.