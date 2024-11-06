Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» сыграет с «Янг Бойз»
«Шахтер» сыграет с «Янг Бойз» в 4-м туре Лиги чемпионов.
«Барселона» проведет гостевой матч с «Црвеной Звездой», «ПСЖ» будет противостоять «Атлетико», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику».
Лига чемпионов
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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