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Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» сыграет с «Янг Бойз»

«Шахтер» сыграет с «Янг Бойз» в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Барселона» проведет гостевой матч с «Црвеной Звездой», «ПСЖ» будет противостоять «Атлетико», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику». 

Лига чемпионов

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoШтутгарт
logoПСЖ
logoИнтер
logoАталанта
logoШахтер
logoБенфика
logoФейеноорд
logoАстон Вилла
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