«Арсенал» проиграл «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов. У лондонцев 3 поражения за месяц
«Интер» победил «Арсенал» (1:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Итальянский клуб котировался фаворитом встречи у букмекеров – на победу миланцев давали коэффициент 2.70.
«Арсенал» проиграл третий матч за месяц – ранее были поражения от «Ньюкасла» (0:1) и «Борнмута» (0:2) в АПЛ.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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