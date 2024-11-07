«Интер» забил «Арсеналу» единственным ударом в створ с пенальти. У «канониров» 20 ударов и 5 в створ

«Интер» забил «Арсеналу» единственным ударом в створ с пенальти.

Итальянская команда одержала победу (1:0) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол в матче забил Хакан Чалханоглу , реализовавший 11-метровый.

Удар полузащитника «Интера » с пенальти стал единственным ударом команды в створ ворот в сегодняшнем матче – всего игроки миланцев пробили по воротам соперника 7 раз. «Арсенал » нанес 20 ударов по воротам «нерадзурри», 5 раз попав в створ.