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  • Пономарев о матче ЦСКА в Кубке: «Дивеев пижонит, корчит из себя гладиатора, что это за телега несмазанная? Судьи гол «Рубина» отменили – идиоты и глупцы, противно смотреть»
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Пономарев о матче ЦСКА в Кубке: «Дивеев пижонит, корчит из себя гладиатора, что это за телега несмазанная? Судьи гол «Рубина» отменили – идиоты и глупцы, противно смотреть»

Владимир Пономарев раскритиковал ЦСКА и судей после матча с «Рубином».

Команда тренера Марко Николича на выезде сыграла вничью с «Рубином» (0:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Гол казанцев на 64-й минуте отменили после ВАР – Марвин Чуни забил после ошибки Дивеева, но судья Артем Чистяков решил, что мяч попал форварду в руку перед ударом.

«Безобразная игра в исполнении армейцев. Я вообще думал, что «Рубин» может спокойно победить, а мне никто не верил.

Казанцы не забили 11-метровый, первый мяч еще отменили из-за игры рукой – полнейший абсурд. Мяч от корпуса отскочил в прижатую руку, поэтому судья не засчитал гол. Игрок не играл рукой! Я не понимаю этих судей, какие же идиоты и глупцы! Противно смотреть на наших арбитров, честно. Плююсь, когда смотрю на них.

ЦСКА совсем ничего не показал, и это очень страшно. Бегали, боролись, отдавали мяч друг другу, но осмысленных передач не было, абсолютно.

Пьянич вот только вышел и один пас отдал хороший, голевую ситуацию создал. Но боснийцу нужны нападающие, чтобы открывались хорошо, но для этого нужно мозги хотя бы иметь, а у этих их нет, ни у кого. Вот это противно!

Дивеев стал пижониться, корчит из себя гладиатора какого-то. Наверное, тоже собрался за границу, как и Чалов. Нет, он там даже смотреться не будет, его там сразу уберут. Надо работать над собой! Что это за телега несмазанная? Что за игра, когда он пенальти привез? Ну, головой-то сыграй, быстрее к мячу двигаться надо, а он ждал, когда мяч ему опустится на ногу, чтобы он его выбил.

Милый мой, нельзя так играть: или корпусом прикрывай мяч, или беги с ним, нельзя останавливаться. Но этому уже ни черта не научишь, сам футболист должен все время анализировать свои ошибки, иначе ничего не получится.

В ЦСКА сейчас совсем не на кого глаз положить, если честно. Обляков что-то совсем сник, даже странно, что он так сдал – и физически, и в техническом плане. Особенно, конечно, если брать физику. Ваня слабо играет в последних матчах, без желания, глаза совсем не горят у него. Раньше как-то стремился пробить хорошо, обработать мяч, отдать пас острый. А сейчас ничего нет, совсем ничего. Видимо, женитьба на него так подействовала. Когда женятся ребята рано, все пропадает к чертовой матери!

Команда в целом сейчас просто не играет в футбол, она целиком и полностью закомплексована. Ребята даже не знают, что нужно делать на футбольном поле. Они просто исполняют роль: защитник, полузащитник, нападающий – и все. В футбол же нужно с удовольствием играть, творчески к делу подходить, а они никакого удовольствия не получают. Нужно же обмануть соперника, финт какой-то сделать, пас вырезать – вот это торжество футбола будет.

У ЦСКА нет никакой мысли, одни передачи поперек и назад. Ужасная игра, отвратительная. Невозможно на такое смотреть», – сказал бывший игрок ЦСКА Пономарев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoЦСКА
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoсудьи
logoМиралем Пьянич
Владимир Алексеевич Пономарев
logoСоветский спорт
Артем Чистяков судья
logoФедор Чалов
logoИгорь Дивеев
logoИван Обляков
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