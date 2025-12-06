  • Спортс
  • Денис Макаров: «Буду просить уйти из «Динамо» при этом тренерском штабе. Ноль минут за 4 игры – ноль респекта и уважения»
Денис Макаров: «Буду просить уйти из «Динамо» при этом тренерском штабе. Ноль минут за 4 игры – ноль респекта и уважения»

Денис Макаров: буду просить уйти из «Динамо».

Денис Макаров хочет уйти из «Динамо».

– У футболистов спрашивают насчет Ролана Гусева, стоит ли оставлять. Казалось, что после Карпина все воспрянули духом и поддерживают его. Как с твоей стороны?

– С моей стороны – при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба.

– Почему?

– Ну, это лично мое мнение. За четыре игры получить ноль минут – считаю, что ноль респекта и ноль уважения.

– Со стороны тренерского штаба?

– Да.

– Трансфер или аренда?

– Не знаю, посмотрим, будем общаться. Зависит от того, какой будет тренерский штаб.

– РПЛ или Европа?

– Не знаю, пока ничего не могу сказать. Предложения были. В том числе из РПЛ, – сказал полузащитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
