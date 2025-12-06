  • Спортс
Романов об 1:1 с «Динамо»: «Спартак» контролировал ход игры, за исключением короткого отрезка во 2-м тайме. Невозможно в дерби доминировать всю игру»

Романов об 1:1 с «Динамо»: «Спартак» больше контролировал ход игры.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о ничьей с «Динамо» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.  

– Настоящее дерби. Команды сражались до конца, хотели победить. Были ошибки, да. Но такие игры нравятся болельщикам. К сожалению, в какой‑то момент пропустили. Хорошо, что после гола снова перехватили инициативу.

Считаю, мы контролировали ход игры, за исключением короткого отрезка во втором тайме. Были подходы, в которых надо выжимать максимум. Но это та игра, где нужно забивать. Создали достаточно, но недостаточно много забили.

Показалось, что концовку не совсем удачно провели?

– Это же «Динамо». Они тоже обладают хорошими футболистами и хотят побежать. Невозможно в дерби доминировать на протяжении всей игры. Но если брать по времени, то мы больше контролировали ход игры.

С чем связаны замены обоих фланговых нападающих – Солари и Маркиньоса?

– Нужно было освежить. Марки и Пабло проделали большой объем работы. Больше фланги отдали защитникам и насытили центр поля, такой был план.

Угальде и Мартинс не реализовали хорошие моменты. В хорошей ли форме они находятся? Не готовы функционально?

 – Не хотел бы оценивать состояние футболистов. Единственное, скажу, что футболисты такого уровня должны реализовывать моменты. Другие причины бы не хотел в публичное пространство выносить.

Напрашивалось более строго сыграть сзади и ловить соперника на контратаках.

– Не сторонник удерживать счет. Мы играли на своем стадионе, и философия клуба подразумевает, что мы должны доминировать. Да, мы должны строго играть в обороне независимо от счета. Но это «Динамо». Там тоже достаточно хороший уровень футболистов. Что‑то удалось, что‑то нет. В чем‑то надо быть лучше, – сказал Романов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
