«Рубин» не реализовал пенальти, назначенный за фол Дивеева на Рожкове. Тороп поймал мяч после удара Даку

«Рубин» не мог реализовать пенальти в концовке матча с ЦСКА.

На 87-й минуте матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Рубин » получил право пробить 11-метровый после того, как защитник ЦСКА Игорь Дивеев ударил Илью Рожкова в штрафной площади, пытаясь вынести мяч после удара головой Мирлинда Даку .

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поймал мяч после удара Даку с точки.

Матч завершился со счетом 0:0. Ранее во 2-м тайме был отменен гол Марвина Чуни, так как мяч попал в руку форварду «Рубина» перед ударом.

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.