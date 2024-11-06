«Рубин» не реализовал пенальти, назначенный за фол Дивеева на Рожкове. Тороп поймал мяч после удара Даку
«Рубин» не мог реализовать пенальти в концовке матча с ЦСКА.
На 87-й минуте матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Рубин» получил право пробить 11-метровый после того, как защитник ЦСКА Игорь Дивеев ударил Илью Рожкова в штрафной площади, пытаясь вынести мяч после удара головой Мирлинда Даку.
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поймал мяч после удара Даку с точки.
Матч завершился со счетом 0:0. Ранее во 2-м тайме был отменен гол Марвина Чуни, так как мяч попал в руку форварду «Рубина» перед ударом.
Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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