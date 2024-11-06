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Пьянич про 0:0 с «Рубином»: «Тяжелое поле, сложные условия для игры. Кубок – важный турнир, ЦСКА должен сделать все для победы в Москве»

Миралем Пьянич прокомментировал ничью с «Рубином».

Первый матч между ЦСКА и «Рубином» в 1/4 финала Фонбет Кубка России завершился со счетом 0:0. Ответная игра пройдет в Москве 26 ноября.

– Была достаточно тяжелая игра, тяжелое поле, условия для футбола были сложными. Пытались играть на победу, делали все возможное. Дома нужно сделать работу как можно лучше, победить и пройти в следующий раунд.

– Какие указания дал тренер на второй тайм?

– Мне сказали, что нужно держать позицию, распасовывать, находить игроков между линиями. Повторюсь, условия и поле были тяжелыми для игры. Нужно вернуться в Москву и готовиться к следующему матчу, 10 ноября у нас важная игра [против «Крыльев Советов»].

Что касается Кубка, уже через несколько игр можем дойти до финала. Кубок – важный турнир. ЦСКА должен сделать все, чтобы победить «Рубин» и пройти дальше, – сказал полузащитник московского клуба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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