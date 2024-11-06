Гол «Рубина» в ворота ЦСКА отменили после ВАР. Чуни забил после ошибки Дивеева, но мяч попал ему в руку перед ударом
Гол «Рубина» в ворота ЦСКА отменен из-за игры рукой.
Команды играют в Казани в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
На 64-й минуте встречи форвард «Рубина» Марвин Чуни открыл счет, воспользовавшись неудачным пасом Игоря Дивеева. После просмотра видеоповтора эпизода арбитр Артем Чистяков отменил гол, поскольку мяч перед ударом попал в руку форварду «Рубина», отскочив от его ноги.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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