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ЦСКА не побеждает и не забивает 3 матча подряд – 0:2 от «Спартака» и дважды по 0:0

ЦСКА довел серию без побед до трех матчей.

Команда тренера Марко Николича на выезде сыграла вничью с «Рубином» (0:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее ЦСКА проиграл «Спартаку» (0:2) в дерби в Мир РПЛ и поделил очки с «Факелом» (0:0).

В последний раз армейцы забивали и побеждали 22 октября – 1:0 с «Ахматом» в Кубке.

10 ноября ЦСКА в гостях сыграет с «Крыльями Советов» в 15-м туре Премьер-лиги.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoМарко Николич
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