Миранчук об МЛС: «Никогда так много не бегал – ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте». Бегаешь везде и много, футбол совершенно другой»

Алексей Миранчук заявил, что в МЛС пробегает больше, чем в «Аталанте» и «Локо».

– У тебя был уникальный опыт – три выездных матча за семь дней, в Орландо, Монреале и Форт-Лодердейле. Расскажи, как ты это перенес и была ли это физически самая сложная неделя в твоей карьере.

– Что прямо в жизни, в карьере – наверное, не стал бы так говорить. Но было сложно. Тут другой чемпионат, много бегаешь. На самом деле после игр смотрю свои данные – я никогда так не бегал ни в «Локомотиве », ни в «Аталанте»!

– Даже в Бергамо у Гасперини?

– В «Аталанте» тем более! Потому что там мы все один в один играли. Плюс-минус всегда был свой центральный защитник, на которого я всегда должен был давление оказывать. И немного страховать, опускаться в зону. А здесь бегаешь везде и много, футбол совершенно другой. Поэтому, когда еще такой график, как три игры за семь дней, – честно, организму было тяжело, – сказал полузащитник «Атланты ».