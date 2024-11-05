Миранчук об МЛС: «Никогда так много не бегал – ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте». Бегаешь везде и много, футбол совершенно другой»
– У тебя был уникальный опыт – три выездных матча за семь дней, в Орландо, Монреале и Форт-Лодердейле. Расскажи, как ты это перенес и была ли это физически самая сложная неделя в твоей карьере.
– Что прямо в жизни, в карьере – наверное, не стал бы так говорить. Но было сложно. Тут другой чемпионат, много бегаешь. На самом деле после игр смотрю свои данные – я никогда так не бегал ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте»!
– Даже в Бергамо у Гасперини?
– В «Аталанте» тем более! Потому что там мы все один в один играли. Плюс-минус всегда был свой центральный защитник, на которого я всегда должен был давление оказывать. И немного страховать, опускаться в зону. А здесь бегаешь везде и много, футбол совершенно другой. Поэтому, когда еще такой график, как три игры за семь дней, – честно, организму было тяжело, – сказал полузащитник «Атланты».
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