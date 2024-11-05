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Миранчук о карьере: «В Англию не поеду, никогда не было желания. Проведем время в МЛС – судьба подскажет, куда двигаться дальше»

Алексей Миранчук высказался о возможных вариантах продолжения карьеры.

Российский хавбек в этом году перешел в клуб «Атланта Юнайтед» из МЛС.

– Можешь ли представить себе, что из Америки еще уедешь на повышение – допустим, в Англию, как парагваец Мигель Альмирон, перешедший из «Атланты» в «Ньюкасл» за рекордную для МЛС сумму 27 миллионов долларов?

– Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания. А он уехал в другом возрасте – около 20 лет.

Сам я полон сил, 29 лет – возраст для футбола хороший. Проведем время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь.

А дальше судьба подскажет, куда двигаться дальше, – сказал полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук.

Миранчук о Месси: «Он спокойный, не заводится, играет почти без эмоций. Все знают, что Лео получит мяч и будет вбегать, но предотвратить очень тяжело. Я наслаждаюсь, играя против таких людей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
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