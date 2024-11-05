  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миранчук об МЛС: «Чемпионат непростой. Думал, что будет проще. Защитники не такого высокого качества, хотя все они агрессивные, неуступчивые» 
3

Миранчук об МЛС: «Чемпионат непростой. Думал, что будет проще. Защитники не такого высокого качества, хотя все они агрессивные, неуступчивые» 

Алексей Миранчук высказался об уровне МЛС.

— Какие особенности за время в МЛС ты увидел? Все говорят, что это лига для нападающих. Златан Ибрагимович формулировал именно так.

— Да. Поскольку деньги тратятся на игроков атакующей линии, здесь забивается много сумасшедших голов. И вообще больший акцент на атаку, а защитники не такого высокого качества. Хотя все они — агрессивные, неуступчивые. 

Не сказал бы, что это простой чемпионат, как может показаться людям со стороны. Честно говоря, я и сам думал, что будет проще, но сам футбол показал мне другую сторону. Конечно, когда в том же «Майами» собирается пол-«Барселоны», и, наверное, так и задумывалось, — они делают погоду. Но в целом чемпионат непростой, – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМЛС
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Миранчук о победе «Атланты» над «Интер Майами» в плей-офф МЛС: «Все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали большое дело и продлили серию»
343 ноября, 07:40
Миранчук отдал пас на победный гол на 94-й минуте матча плей-офф МЛС с «Интер Майами». У него 3+3 в 12 играх за «Атланту»
433 ноября, 02:55
Юрий Семин: «У Миранчука есть возможность, чтобы в США о нем говорили, как об Овечкине и Малкине» 
1426 октября, 01:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Сентрал Кост Маринерс», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Айном»
108 минут назадLive
Лига чемпионов. «Реал» против «Милана», «Ман Сити» в гостях у «Спортинга», «Ливерпуль» примет «Байер», «Юве» сыграет с «Лиллем» 
5118 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Спартак» примет «Ростов», «Динамо» против «Локо», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в среду
1433 минуты назад
«Краснодар» и Кордоба продлили контракт до 2027 года. В июне 2025-го форвард мог уйти бесплатно
5951 минуту назадФото
«Реал» или «Милан»? Угадывайте, кто победит, и выигрывайте iPhone 16!
2сегодня, 07:00Спецпроект
Рудковская vs Загитова, СКА опять проиграл «Куньлуню», в «Реале» недовольны Мбаппе, КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова, Медведева у Собчак и другие новости
15сегодня, 06:10
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги чемпионов! Дедлайн уже сегодня
3сегодня, 05:00Фэнтези
Леонардо был против продления Мбаппе в 2022-м: «У «ПСЖ» было предложение от «Реала», у Килиана оставался лишь год по контракту. Никто не должен быть больше, чем клуб» 
30сегодня, 04:21
Егор Титов: «Многие уже раскусили Барко. Знают, что будет мяч передерживать. Пьянич – мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания» 
26сегодня, 03:31
Рауль – кандидат на пост тренера сборной Армении
27сегодня, 01:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. 1-й раунд. «Осасуна» в гостях у «Чикланы», «Валенсия» сыграет с «Парла Эскуэла» в среду
111 минут назад
«Ливерпуль» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
14 минут назад
«Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
39 минут назад
«Болонья» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:55
Фоменко о работе в ЦСКА: «Где-то мы ошибались – отдали в аренду Бистровича, продали Ермакова и Кучаева. Может, стоило до кучи взять кого-то» 
4сегодня, 06:45
«Боруссия» Дортмунд – «Штурм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 06:32
Маттеус о «Баварии»: «Такого, как 1:4 от «Барсы», больше не повторится. Две ничьих в Бундеслиге и поражения в Лиге чемпионов, возможно, помогут исправить ошибки» 
7сегодня, 06:22
«Лилль» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 05:50
«Реал» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
8сегодня, 05:38
Комличенко о 10-м месте «Ростова»: «Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат» 
4сегодня, 05:27