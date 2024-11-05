Миранчук об МЛС: «Чемпионат непростой. Думал, что будет проще. Защитники не такого высокого качества, хотя все они агрессивные, неуступчивые»
Алексей Миранчук высказался об уровне МЛС.
— Какие особенности за время в МЛС ты увидел? Все говорят, что это лига для нападающих. Златан Ибрагимович формулировал именно так.
— Да. Поскольку деньги тратятся на игроков атакующей линии, здесь забивается много сумасшедших голов. И вообще больший акцент на атаку, а защитники не такого высокого качества. Хотя все они — агрессивные, неуступчивые.
Не сказал бы, что это простой чемпионат, как может показаться людям со стороны. Честно говоря, я и сам думал, что будет проще, но сам футбол показал мне другую сторону. Конечно, когда в том же «Майами» собирается пол-«Барселоны», и, наверное, так и задумывалось, — они делают погоду. Но в целом чемпионат непростой, – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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