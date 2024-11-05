Миранчук о Месси: «Он спокойный, не заводится, играет почти без эмоций. Все знают, что Лео получит мяч и будет вбегать, но предотвратить очень тяжело. Я наслаждаюсь, играя против таких людей»

Алексей Миранчук рассказал об игре против Лионеля Месси.

В плей-офф МЛС «Атланта » встречается с «Интер Майами », за который, кроме Месси, выступают Луис Суарес , Жорди Альба и Серджи Бускетс .

Решающий матч в серии до двух побед (1-1) пройдет в ночь с 9 на 10 ноября.

– Какие они вблизи – Месси, Суарес, Альба, не игравший Бускетс? Были ли какие-то короткие диалоги с ними на поле?

– Диалогов не было. А они – такие, какими ты их себе и представляешь. Игроки очень высокого уровня, которые знают друг друга давным-давно – и, конечно же, это видно.

С полуслова, с полувзгляда понимают, что дальше будут делать. Вроде все знают, что Месси получит мяч и будет вбегать, но предотвратить это очень тяжело. Играя против таких людей, наслаждаюсь!

– Несколько раз ты с Месси пересекся на поле, даже мяч у него отобрал.

– Да, была борьба, какие-то стыки.

– Как он реагировал? Что-то с его стороны звучало?

– Нет, он спокойный. Сильно не заводится, играет почти без эмоций.

– Вам помогло, что Бускетса из-за болезни не было?

– Думаю, да. Все-таки у него такая голова! Бускетс – мозг команды, центра поля. На нем завязано многое и в обороне, и в организации атаки.

Хотя на его позиции играл молодой, агрессивный футболист, но опыт Бускетса, конечно, важен. Передачи, видение поля, взаимопонимание с Месси, Альбой и Суаресом, – сказал хавбек «Атланты» Алексей Миранчук .

Миранчук о сборной: «Мы – заложники ситуации. Делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то соперников. Наше дело – выходить и играть с теми, кто есть»