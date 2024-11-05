Миранчук о Месси: «Он спокойный, не заводится, играет почти без эмоций. Все знают, что Лео получит мяч и будет вбегать, но предотвратить очень тяжело. Я наслаждаюсь, играя против таких людей»
В плей-офф МЛС «Атланта» встречается с «Интер Майами», за который, кроме Месси, выступают Луис Суарес, Жорди Альба и Серджи Бускетс.
Решающий матч в серии до двух побед (1-1) пройдет в ночь с 9 на 10 ноября.
– Какие они вблизи – Месси, Суарес, Альба, не игравший Бускетс? Были ли какие-то короткие диалоги с ними на поле?
– Диалогов не было. А они – такие, какими ты их себе и представляешь. Игроки очень высокого уровня, которые знают друг друга давным-давно – и, конечно же, это видно.
С полуслова, с полувзгляда понимают, что дальше будут делать. Вроде все знают, что Месси получит мяч и будет вбегать, но предотвратить это очень тяжело. Играя против таких людей, наслаждаюсь!
– Несколько раз ты с Месси пересекся на поле, даже мяч у него отобрал.
– Да, была борьба, какие-то стыки.
– Как он реагировал? Что-то с его стороны звучало?
– Нет, он спокойный. Сильно не заводится, играет почти без эмоций.
– Вам помогло, что Бускетса из-за болезни не было?
– Думаю, да. Все-таки у него такая голова! Бускетс – мозг команды, центра поля. На нем завязано многое и в обороне, и в организации атаки.
Хотя на его позиции играл молодой, агрессивный футболист, но опыт Бускетса, конечно, важен. Передачи, видение поля, взаимопонимание с Месси, Альбой и Суаресом, – сказал хавбек «Атланты» Алексей Миранчук.
Миранчук о сборной: «Мы – заложники ситуации. Делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то соперников. Наше дело – выходить и играть с теми, кто есть»
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