  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Телеграм «Спартака» об удалении Литвинова с ЦСКА: «Разнимая эпизод, получил акцентированный удар по затылку. За это красная Руслану»
57

Телеграм «Спартака» об удалении Литвинова с ЦСКА: «Разнимая эпизод, получил акцентированный удар по затылку. За это красная Руслану»

В «Спартаке» отреагировали на удаление Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 в игре 14-го тура Мир РПЛ

В начале второго тайма футболисты устроили потасовку после того, как Матвей Кисляк прыгнул в ноги Эсекиэлю Барко, а Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде. Во время стычки Виллиан схватил Наиля Умярова за шею, а Руслан Литвинов хватал бразильца за лицо. Защитник армейцев отмахнулся и кулаком ударил Срджана Бабича в лицо. 

Главный арбитр Алексей Сухой сразу удалил Рошу, а Бабичу и Умярову показал по желтой карточке.

Затем судья по приглашению ВАР посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего принял решение удалить Литвинова.

«Литвинов, разнимая эпизод, получил акцентированный удар по затылку. За это красная карточка Руслану. 10 на 10 теперь играем – в равных составах», – говорится в сообщении телегам-канала «Спартака». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАлексей Сухой
logoСрджан Бабич
logoЭсекиэль Барко
logoВиллиан Роша
logoНаиль Умяров
logoМанфред Угальде
logoРуслан Литвинов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо
12138 минут назад
«Спартак» победил ЦСКА – 2:0. Бонгонда и Медина забили, Виллиан Роша и Литвинов получили прямые красные за драку, Облякова удалили за две желтые
73439 минут назад
«Виллиан – говнюк редкий. Сначала засадил по ногам, и человек упал. Потом его начали оттаскивать, и он начал руками еще бить». Ловчев о потасовке в матче ЦСКА – «Спартак»
6850 минут назад
В матче ЦСКА – «Спартак» – три удаления! И теперь 10 красных карточек в последних 12 дерби
52 минуты назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владислав Радимов: «У ЦСКА полная импотенция в атаке. Один момент со стандарта – все, что умудрились создать. Они не понимали, как вскрывать оборону «Спартака»
3 минуты назад
Умяров о Роше: «Он некорректно поступил, был удар сзади. Это совсем не украшает игру, уже не в первый раз с теми же людьми происходит одно и то же»
3 минуты назад
Денисов после 2:0 с ЦСКА: «Спартак» ответил на все провокации, показали, что мы лучше. Если ты идешь драться, это нужно делать в специализированном месте. Здесь, на поле, мы играем в футбол»
118 минут назад
Экс-арбитр Федотов о судействе в игре ЦСКА – «Спартак»: «Взорвалось еще в первом тайме, Сухой упустил матч. По удалению Роши вопросов нет – он полетел всех бить»
2516 минут назад
ЦСКА 6 матчей не побеждает «Спартак» – 3 поражения, 3 ничьих
3521 минуту назад
Неверкузен – прошлое, Неверлузен – настоящее. Сможете камбэчить за «Байер», как Алонсо?
22 минуты назадСпецпроект
Лапочкин об удалении Роши и Литвинова: «Красная Виллиану понятна – он бьет соперника. У Руслана я не вижу удара, в чем тут агрессия? В том, что положил руку на лицо?»
3829 минут назад
«Спартак» опередил ЦСКА в таблице РПЛ, победив армейцев в личной встрече
4129 минут назад
«Бавария» стала единоличным лидером Бундеслиги, оторвавшись от «Лейпцига» на 3 очка. «Айнтрахт» – 3-й, «Байер» – 4-й, «Дортмунд» – 5-й
535 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Монцы», «Ювентус» обыграл в гостях «Удинезе», «Болонья» победила «Лечче»
1537 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда проиграл «Аль-Кадисии», «Аль-Фатех» и «Аль-Фейха» сыграли вничью
6017 минут назад
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о долгом просмотре ВАР гола «Зениту»: «Эти 5-6 минут могли быть ключевыми. Сократили отставание, на эмоциях должны были бежать. У нас забрали время»
418 минут назад
У ЦСКА первое поражение за 10 матчей – от «Спартака»
620 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» обыграл «Ланс», «Ницца» в гостях у «Бреста»
828 минут назадLive
«Монца» – «Милан». Окафор, Чуквуэзе и Мората в старте. Онлайн-трансляция
236 минут назадLive
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» вырвал победу у ПСВ, дважды уступая в счете
240 минут назад
«Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу над «РБ Лейпциг» – 2:1. Байер и Гирасси забили
454 минуты назад
«Борнмут» обыграл «Сити» и «Арсенал» меньше чем за 2 недели. У команды Гвардиолы прервалась рекордная серия без поражений в АПЛ
357 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» уступил «Борнмуту», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу», «МЮ» встретится с «Челси» в воскресенье
44858 минут назад
«Локо» единственный в этой РПЛ выиграл все матчи, в которых вел в счете – 10
3сегодня, 19:17