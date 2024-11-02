Телеграм «Спартака» об удалении Литвинова с ЦСКА: «Разнимая эпизод, получил акцентированный удар по затылку. За это красная Руслану»

В «Спартаке» отреагировали на удаление Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 в игре 14-го тура Мир РПЛ .

В начале второго тайма футболисты устроили потасовку после того, как Матвей Кисляк прыгнул в ноги Эсекиэлю Барко, а Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде. Во время стычки Виллиан схватил Наиля Умярова за шею, а Руслан Литвинов хватал бразильца за лицо. Защитник армейцев отмахнулся и кулаком ударил Срджана Бабича в лицо.

Главный арбитр Алексей Сухой сразу удалил Рошу, а Бабичу и Умярову показал по желтой карточке.

Затем судья по приглашению ВАР посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего принял решение удалить Литвинова.

«Литвинов, разнимая эпизод, получил акцентированный удар по затылку. За это красная карточка Руслану. 10 на 10 теперь играем – в равных составах», – говорится в сообщении телегам-канала «Спартака».