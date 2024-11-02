Литвинов об удалении с ЦСКА: «Я не бил. Я получил, а мне дали красную – за что-то, арбитр вообще ничего не сказал»
Руслан Литвинов не понял, по какой причине арбитр удалил его в матче с ЦСКА.
«Спартак» одержал победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ.
– Ну что могу сказать? Я не бил. Я получил, а мне дали красную.
– Арбитр тебе сказал, за что тебя удалили?
– Арбитр мне вообще ничего не сказал. За что-то. Главное, что победили в дерби, – сказал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.
Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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