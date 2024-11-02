Литвинов об удалении с ЦСКА: «Я не бил. Я получил, а мне дали красную – за что-то, арбитр вообще ничего не сказал»

Руслан Литвинов не понял, по какой причине арбитр удалил его в матче с ЦСКА.

«Спартак» одержал победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ .

– Ну что могу сказать? Я не бил. Я получил, а мне дали красную.

– Арбитр тебе сказал, за что тебя удалили?

– Арбитр мне вообще ничего не сказал. За что-то. Главное, что победили в дерби, – сказал полузащитник «Спартака » Руслан Литвинов .

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