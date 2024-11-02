Лапочкин об удалении Роши и Литвинова: «Красная Виллиану понятна – он бьет соперника. У Руслана я не вижу удара, в чем тут агрессия? В том, что положил руку на лицо?»

Сергей Лапочкин оценил спорные эпизоды в матче ЦСКА – «Спартак».

В начале второго тайма футболисты устроили потасовку после того, как Матвей Кисляк прыгнул в ноги Эсекиэлю Барко, а Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде. Во время стычки Виллиан схватил Наиля Умярова за шею, а Руслан Литвинов хватал бразильца за лицо. Защитник армейцев отмахнулся и кулаком ударил Срджана Бабича в лицо.

Главный арбитр Алексей Сухой сразу удалил Рошу, а Бабичу и Умярову показал по желтой карточке. Затем судья по приглашению ВАР посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего принял решение удалить Литвинова.

«Начнем с того, что все началось с восьмой‑девятой минуты, когда можно было показывать желтые карточки в этой игре. Потом еще было пару моментов, когда судья не показывал желтые карточки. Это и вылилось в эту потасовку в начале второго тайма.

Какой принцип преимущества, когда Кисляк летит с такой шпагой и настолько грубо играет? Конечно, надо было сразу останавливать игру, показывать желтую, и, возможно бы, тогда не было всей это кучи‑малы.

Что касается вынесенных карточек, то удаление Виллиана Роши понятно – он бьет соперника. Две желтые спартаковцам тоже понятны. А в ситуации с красной Литвинова я не вижу удара. Да, рука на лице. Мы много видим моментов, когда руку кладут на лицо, но я не вижу никакого действия этой руки.

Да, желтая, но чтобы быть удаленным, как объяснил Алексей, за агрессивное поведение… А в чем тут агрессия? В том, что просто положил руку на лицо? Я не вижу агрессии», – сказал бывший арбитр ФИФА.