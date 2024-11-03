Аршавин о cудействе в игре ЦСКА – «Спартак»: «За что Литвинову красная – не понимаю. Рошу должны были удалять раньше. Кроме драк, ничего особо не запомнилось»

Андрей Аршавин критически оценил судейство в матче ЦСКА со «Спартаком».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ .

Защитник ЦСКА Виллиан Роша был удален с поля за участие в потасовке – он ударил кулаком в лицо Срджану Бабичу . Игрок «Спартака» Руслан Литвинов также получил красную карточку.

«Не так много моментов было. Кроме драк, ничего особо не запомнилось. ЦСКА не показал себя, грубо говоря, ни в чем. «Спартак» выглядел чуть лучше.

Рошу по большому счету должны были удалять еще до того, как его удалили. Сначала он бьет кого‑то сзади – [должна быть] желтая, хватает Умярова – желтая. Но потом бьет Бабича – красная. За что красная Руслану Литвинову, я не понимаю.

Моя версия: судья на ВАР подумал – так, драка, у ЦСКА удалили, много игроков «Спартака». Дайте позову главного арбитра, вроде там [в ситуации с удалением Литвинова] тоже было похоже.

А тут удалили и у ЦСКА, и у «Спартака», вроде бы они ни при чем», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин .

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо