Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов»

Сергей Корниленко покидает «Крылья Советов».

Самарский клуб объявил об уходе спортивного директора по соглашению сторон.

Корниленко исполняет обязанности спортивного директора «Крыльев Советов » с августа 2020 года – ранее он был ассистентом главного тренера команды.

После 13 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 12 очков.