Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов»
Сергей Корниленко покидает «Крылья Советов».
Самарский клуб объявил об уходе спортивного директора по соглашению сторон.
Корниленко исполняет обязанности спортивного директора «Крыльев Советов» с августа 2020 года – ранее он был ассистентом главного тренера команды.
После 13 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 12 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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