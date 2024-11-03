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Осинькин об уходе Корниленко из «Крыльев»: «У меня отрезали правую руку. Бесконечные вбросы с августа бьют по команде»

Игорь Осинькин высказался после матча с «Акроном» (0:2).

Тренер «Крыльев», в частности, прокомментировал уход спортивного директора Сергея Корниленко.

– Не повлиял ли уход Корниленко на вашу команду? И не подумываете ли вы подать в отставку?

– Скажу так: то, что эти все бесконечные вбросы с августа месяца бьют по команде, – это просто факт. У меня отрезали здоровую правую руку, теперь мне сложнее. Что касается команды, то, наверное, и тут могу сказать точно, это была душа команды. Мы многое не понимаем. Вчера вышла пресс‑конференция губернатора, и теперь надо поставить точку обсуждениям. Сейчас время играть.

Мы должны были под давлением играть лучше, несмотря ни на что. Мы должны были играть лучше.

– Вы не видите в команде равнодушных?

– Честно, только сегодня у меня такая мысль закралась. До этого я всегда был на стороне игроков. И если у нас что‑то и не получалось, но не было пассивности – были страсть, огонь. Мое мнение, что сегодня был первый раз, когда этого не было.

Хотя если вспоминать эпизоды с «Краснодаром», то же самое можно сказать. Но там наложилось на другой уровень игры команды соперника, это объективно. И получилось, что мы «спрятались» за уровнем игры соперника. До этого… слишком много у нас всего происходит. Мы в любом случае не должны сдаваться. И ребята должны об этом знать. Мы внутри команды разговаривали в перерыве по поводу равнодушия. Не должно быть дальше такого, – сказал главный тренер «Крыльев».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoСергей Корниленко
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
logoМатч ТВ
logoАкрон
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