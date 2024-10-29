Корниленко покидает пост спортивного директора «Крыльев» («Чемпионат»)

Сергей Корниленко близок к уходу из «Крыльев Советов».

Спортивный директор самарцев ведет переговоры с клубом о расторжении контракта, сообщает «Чемпионат».

Корниленко исполняет обязанности спортивного директора «Крыльев Советов » с августа 2020 года, ранее он был ассистентом главного тренера команды.

После 13 туров «Крылья Советов» занимают в Мир РПЛ 10-е место.