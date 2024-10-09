Игорь Осинькин: «Благодарен всем, кто поддержал команду и лично меня в такое непростое время! Работаем дальше»
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что провел встречу с Осинькиным, руководством «Крыльев Советов» и капитаном команды Александром Солдатенковым, и отметил, что никаких кадровых перестановок в клубе не планируется. Ранее СМИ сообщали, что главный тренер может покинуть клуб вместе со спортивным директором Сергеем Корниленко.
«Благодарен всем, кто поддержал команду и лично меня в такое непростое время! Работаем дальше», – написал Осинькин в социальной сети, прикрепив фотографию с Корниленко со стадиона в Самаре.
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Контракт 59‑летнего специалиста с клубом истекает в следующем году.
После 11 туров Мир РПЛ самарцы с 11 очками располагаются на 10‑м месте турнирной таблицы.
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