Роша о потасовке в дерби: «Судья должен был удалить больше игроков «Спартака». Трое пошли на меня»

Виллиан Роша считает, что судье в дерби стоило удалить больше игроков «Спартака».

ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ . Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«Многие заслужили быть удаленными с поля – трое игроков «Спартака » пошли на меня. Когда судья пошел на VAR, он поступил правильно [удалив Литвинова], но, мне кажется, судья должен был удалить больше спартаковцев.

Считаю, что дисквалификация должна быть на один матч», – сказал защитник ЦСКА .