Роша о потасовке в дерби: «Судья должен был удалить больше игроков «Спартака». Трое пошли на меня»
Виллиан Роша считает, что судье в дерби стоило удалить больше игроков «Спартака».
ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
«Многие заслужили быть удаленными с поля – трое игроков «Спартака» пошли на меня. Когда судья пошел на VAR, он поступил правильно [удалив Литвинова], но, мне кажется, судья должен был удалить больше спартаковцев.
Считаю, что дисквалификация должна быть на один матч», – сказал защитник ЦСКА.
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