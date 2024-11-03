  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роша о потасовке в дерби: «Судья должен был удалить больше игроков «Спартака». Трое пошли на меня»
64

Роша о потасовке в дерби: «Судья должен был удалить больше игроков «Спартака». Трое пошли на меня»

Виллиан Роша считает, что судье в дерби стоило удалить больше игроков «Спартака».

ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«Многие заслужили быть удаленными с поля – трое игроков «Спартака» пошли на меня. Когда судья пошел на VAR, он поступил правильно [удалив Литвинова], но, мне кажется, судья должен был удалить больше спартаковцев.

Считаю, что дисквалификация должна быть на один матч», – сказал защитник ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Сухой
logoВиллиан Роша
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хесус Медина: «Матч «Спартака» и ЦСКА – главное дерби России. Драка в такой игре – нормально»
8сегодня, 08:44
Роша и Литвинов могут получить до 4 матчей бана после драки в матче ЦСКА и «Спартака». Максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации («Матч ТВ»)
116сегодня, 08:15
Сербский колорит, свист Станковича и все детали драки. Репортаж с дерби ЦСКА – «Спартак»
13сегодня, 07:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Мостовой: «В каком бы клубе РПЛ я ни был, мы становились бы чемпионами. Я не Месси. Но команда была бы первой»
412 минут назад
«Барса» интересуется вратарем «Лилля» Шевалье. Каталонцы считают, что он обойдется не дешевле 40 млн евро
1039 минут назад
Рафинья о расизме в класико: «Мы должны быть сосредоточены во время игры. Многие приходят на стадионы ради оскорблений. Невозможно нормализовать это, нужно что-то предпринять»
1153 минуты назад
«Челси» за 2.50 – небольшой фаворит матча с «МЮ». Ставьте на игру с фрибетом 2000 от БЕТСИТИ
57 минут назадРеклама
Хесус Медина: «Матч «Спартака» и ЦСКА – главное дерби России. Драка в такой игре – нормально»
8сегодня, 08:44
Marca поместила фото детской бутсы в грязи на обложку после наводнения. Все фото в выпуске показывают последствия бедствия
2сегодня, 08:33Фото
Роша и Литвинов могут получить до 4 матчей бана после драки в матче ЦСКА и «Спартака». Максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации («Матч ТВ»)
116сегодня, 08:15
Чемпионат России. «Акрон» примет «Крылья», «Ахмат» сыграет с «Пари НН», «Краснодар» против «Оренбурга»
1811сегодня, 08:08
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Челси», «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу»
456сегодня, 08:07
Миранчук о победе «Атланты» над «Интер Майами» в плей-офф МЛС: «Все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали большое дело и продлили серию»
17сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас за проведение матчей Ла Лиги, несмотря на наводнение: «Лучшее послание миру – быть на передовой, обеспечивать видимость и генерировать ресурсы»
114 минут назад
Тео Бонгонда: «Промес – топ-футболист. Надеюсь, он вернется в «Спартак»
225 минут назад
Артета об «Арсенале» без выраженного форварда: «Я люблю своих игроков и не променял бы их ни на кого другого. Мы должны показывать лучшую версию себя каждую неделю»
338 минут назад
Чемпионат Франции. «Тулуза» принимает «Реймс», «Гавр» Кузяева против «Монпелье», «Марсель» в гостях у «Нанта»
847 минут назад
«Акрон» – «Крылья Советов». Сергеев играет, Дзюба в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 13:00
647 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» в гостях у «Леон Сатурна», «Иркутск» принимает «Спартак-2»
56 минут назадLive
Бабич о 2:0 с ЦСКА: «Спартак» был ближе к победе, абсолютно заслуженно обыграли их»
1сегодня, 08:41
Чемпионат Германии. «Фрайбург» принимает «Майнц», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
22сегодня, 08:40
«Интер» – «Венеция». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:29
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
4сегодня, 08:23