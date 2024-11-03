Хесус Медина: «Матч «Спартака» и ЦСКА – главное дерби России. Драка в такой игре – нормально»
Хесус Медина высказался о драке между игроками «Спартака» и ЦСКА.
На 54-й минуте встречи Мир РПЛ началась массовая потасовка. В ходе стычки защитник ЦСКА Виллиан Роша повел себя агрессивно, схватил рукой за лицо Наиля Умярова, а затем, отбиваясь от соперников, отмахнулся рукой, нанеся удар одному из спартаковцев.
Главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Рошу и хавбека «Спартака» Руслана Литвинова, который левой рукой хватал защитника ЦСКА за лицо и отпихивал его.
«Можно сказать, что драка в таком матче – это нормально, потому что это дерби. Мы знаем, что игры такого класса всегда сложны и в них много борьбы.
Как я уже говорил, для меня это главное дерби в России. Я всегда играю и готов к борьбе», – сказал полузащитник «Спартака», выступавший за ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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