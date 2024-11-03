Сербский колорит, свист Станковича и все детали драки. Репортаж с дерби ЦСКА – «Спартак»

От Ярослава Сусова.

Дерби ЦСКА – «Спартак» – всегда особенное и важное: тут нервы, конфликты, огонь, полные трибуны и треш-токи.

И даже сейчас, в 2024-м, с изоляцией и Fan ID московское дерби все еще зажигает и создает новые сюжеты.

Дерби-2024 – с балканским колоритом. И в ЦСКА, и в «Спартаке» всегда было много ярких югославских футболистов: от Рахимича и Олича до Красича, Видича и Влашича.

Но в этом году балканизация максимальная. В старте – сербы Зделар, Гайич и Бабич, на замену вышел босниец Пьянич, в запасе посидел хорват Бистрович. Да еще и главные тренеры обеих команд – сербы.

И ЦСКА хорошо подготовился. Не забыли про маленькие традиционные провокации вроде кухонных досок с надписью «Для разделки МЯСА».

Но еще и добавили в матчдэй сербского стиля:

Точки с сербской кухней

Огромный плакат с сербским и российским флагом и надписью Jaчи заjeдно («Вместе сильнее» – Спортс)

Мотивирующие цитаты Марко Николича: «Мы – ЦСКА, мы победим» и «ЦСКА всегда будет первым» на сербском

А еще привезли Зорана Тошича. Бывший футболист ЦСКА, «МЮ» и «Партизана» раздавал автографы болельщикам и много рассказывал про важность московского дерби:

«Матчи ЦСКА – «Спартак» и «Партизан» – «Црвена Звезда» схожи. Я много раз играл в обоих дерби, и они одинаково важны. Я с детства болел за «Партизан» и знал, насколько важны матчи против «Звезды». Когда ЦСКА стал моим клубом и играл против «Спартака», я чувствовал то же самое. Возможно, были игроки, которые этого не почувствовали, но для меня матч со «Спартаком» был самым важным, которого ждешь весь сезон».

В этом дерби – еще одна новинка. Еще никогда не было тренеров-иностранцев из одной страны. До 2024-го ЦСКА и «Спартак» никогда не тренировали сербы. Теперь все сложилось. Причем у Марко Николича и Деяна Станковича есть символичная предыстория.

«В дерби встретятся два серба, – говорит Тошич. – В Сербии к этому матчу большой интерес. Деян Станкович – легенда «Црвены Звезды», а Марко Николич – легенда «Партизана». В Сербии всем интересно это увидеть».

Тошич понимает, о чем говорит. Зоран и Деян много лет играли вместе в сборной, а еще они – соседи в холле славы на базе футбольной сборной Сербии в Белграде.

Станкович и Николич – друзья детства. Марко тренировал «Партизан», а Станкович – «Црвену Звезду»

Оказывается, Деян Станкович и Марко Николич – старые друзья. Они знают друг друга больше 30 лет и жили в соседних домах в Белграде.

Деян на год старше Марко, так что они вместе играли в молодежных лигах Югославии. Николич – за «Рад», а Станкович – за «Телеоптик». Причем «Рад» Николича играл в высшей лиге, а «Телеоптик» Станковича – во второй или третьей и уже в начале 1990-х стал фарм-клубом «Партизана».

Станкович в 14 лет перебрался в «Црвену Звезду», в 16 дебютировал в основе и запустил суперкарьеру. Уже в 20 (1998-й) играл за «Лацио», а дальше сборная, «Интер», чемпионаты мира и победа в ЛЧ.

Николич продолжил в «Раде», но из-за травмы закончил в 20 лет. После игровой карьеры Марко семь лет тренировал молодежку «Рада», с которой сам только что выходил на поле.

Когда Станкович выигрывал Лигу чемпионов, Николич становился самым молодым тренеров в истории сербского футбола – в 29 Марко возглавил «Рад».

Постепенно команды Николича становились заметнее: «Войводина» и «Партизан» (тут работал со Зделаром и Влаховичем), попытки в других чемпионатах – «Олимпия» в Словении, «Фехервар» в Венгрии, «Локомотив» в России и «Аль-Шабаб» в ОАЭ.

Станкович после карьеры несколько лет поработал ассистентом и чиновником, а тренером сразу начал «Црвене Звезде» (у него играли Гайич, Бабич и Эракович), потом «Сампдория» и «Ференцварош»

Марко и Деян ни разу не пересекались ни в чемпионате Сербии (Николич уже принял «Локомотив», когда Станкович начал работать в «Звезде») ни в чемпионате Венгрии.

Так что друзья и бывшие тренеры «Партизана» и «Црвены Звезды» (и чемпионы Сербии с ними) символично встретились именно тут, на дерби «Спартак» – ЦСКА.

«Мы дружим и в футболе, и вне футбола, – рассказывал о Станковиче Марко Николич. – Он провел сумасшедшую карьеру в качестве футболиста, а у меня получилась неплохая карьера тренера.

Когда его назначили в «Спартак», я позвонил и предложил свою помощь, потому что жил в Москве. Будет интересно встретиться с ним в дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова друзьями».

На поле Николич и Станкович – противоположности. Деян – в спортивках и очень эмоционален, Марко – строгий, в брюках и ботинках

Перед дерби действительно никакой вражды. Николич и Станкович мило пожали руки и обнялись. Марко даже приобнял Деяна за лысину.

Но со стартовым свистком все меняется. Контраст между сербскими тренерами просто невероятный.

В первые 30 минут на поле опасных моментов почти нет: борьба, выносы, подачи и отборы.

Зато рядом с полем раскрываются главные тренеры.

Главный тренер ЦСКА – максимально строгий. Николич в коричневых ботинках, брюках и полупальто. Держится строго, руки – в карманах. Марко не подавляет эмоции, иногда машет рукой, периодически поворачивается к штабу, смотрит на помощников, а потом на вип-трибуну прямо над скамейкой.

Иногда Николич злится и что-то выговаривает в сторону скамейки. Но в целом Марко спокоен.

Главный тренер «Спартака» – противоположность. Он в черных кроссовках, спортивных штанах и длинном пуховике с эмблемой. Станкович ощутимо напряжен, постоянно машет руками, чтобы обратить на себя внимание футболистов – и что-то подкорректировать жестами. Деян практически выбегает на поле. Рядом с ним на фланге Даниил Денисов и Тео Бонгонда, и Станкович подсказывает Даниилу, как правильно отдать пас на Тео.

К 30-й минуте игра немножко оживает. Бонгонда бьет в створ, Файзуллаев – мимо, но опасно.

Тут Станкович уже не может держаться. Деян прыгает от злости, в два раза активнее машет руками, постоянно показывает жестами нырки.

В конце первого тайма тренер «Спартака» придумал еще один способ показать недовольство и привлечь внимание. Он сложил большой и указательный палец на правой руке – и громко свистнул. И кажется, ему понравился эффект. До конца первого тайма Деян Станович еще несколько раз свистел от раздражения.

Так что гол Бонгонды в дальний угол выплеснул все накопившиеся эмоции и облегчил переживания. Главный тренер «Спартака» прыгнул от счастья и быстро побежал – в стиле Гильермо Абаскаля, но не в подтрибунку, а в сторону скамейки и болельщиков.

«Я все голы праздную очень эмоционально, – объяснил Станкович после матча. – Можете посмотреть любой. Я всегда праздную с штабом и игроками. Тео должен был забить. У него много было ситуаций, когда он не забивал. Должно было уже прорвать. Это большая работа. Верить, трудиться и не сдаваться».

«Думаю, это мой самый важный гол за «Спартак», – добавил после игры сам Бонгонда. – Потому что он был забит в дерби. Фанаты ждут этих матчей».

Роша схватил за руку резервного арбитра, Дивеев успокаивал Бабича, Станкович сидел на скамейке и ничего не видел – все детали драки

Гол Бонгонда так сильно порадовал Станковича, что во втором тайме сербский тренер совсем изменился в лице.

Больше никакого бега и нервов. Теперь Станович и Николич поменялись ролями. Деян спокойно сел на скамейку – после матча он признался, что даже не стал ничего говорить игрокам в перерыве, так все было хорошо. А вот Марко переживал.

Игра и так казалась нервной и грубоватой. Но после перерыва совсем прорвало.

На 54-й Виллиан Роша сфолил на Манфреде Угальде – и у игроков полыхнуло. Литвинов держал Рошу за лицо, Бабич – руками за футболку, Роша отталкивал Бабича в лицо – и началась потасовка.

Сбежались буквально все. Даже Акинфеев и Максименко пришли разбираться.

Почему и зачем все произошло – ответа нет. У каждого игрока свое объяснение.

«​​Был удар сзади от Виллиана Роши, который некорректно поступил. Начал сразу возмущаться – как по мне, это не совсем красиво, когда ты бьешь сзади человека», – считает Наиль Умяров.

«Я повздорил с Бабичем, что вполне нормально. Потом он взял меня за горло. А Литвинов мне ударил по лицу», – версия Виллиана Роши.

«Там агрессия пошла не от Роши, а с другой стороны. Он отвечал. Да, неправильно, нефутбольно, но не от него пошла агрессия. Надо обсуждать, от кого пошла агрессия. И она пошла не от Роши», – резюмирует Марко Николич.

Злость Бабича объяснима. Сербу разбили губу – и он через всех игроков ЦСКА лез к Роше. Так что останавливали защитника «Спартака» футболисты обеих команд. В первую очередь, Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА обхватил серба за руки, отвел подальше от остальных и немного успокоил.

Сработало ненадолго. Бабич – тут же к судье Сухому. Срджан махал рукой – видимо, показывал, что делал Роша. Главный арбитр все понял, а Бабича теперь успокаивали уже свои. Правда, тут же повздорили Наиль Умяров и Игорь Акинфеев. Игорь что-то объяснял Наилю, а потом дотронулся до плеча, развернулся и недовольно ушел.

Но это было только начало. Сухой показал желтые Литвинову и Умярову, красную – Роше.

Виллиан – в шоке. Как и все игроки ЦСКА (даже Миралем Пьянич со скамейки подбежал к резервному судье за объяснениями). Бразилец ужасно зол, он пытается что-то объяснить судье, но он непреклонен – показывает в раздевалку, разворачивается и уходит. Роша не успел выплеснуть эмоции, поэтому, уходя с поля, он схватил за руку резервного судью Шадыханова.

– Что можешь ответить тем, кто называет тебя самым грязным игроком в РПЛ? – спросили у Роши после матча.

– Пусть говорят, что хотят. Я знаю, что я делаю на поле, знаю, что делаю для нашей команды. Знаю о совести. Сейчас я приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном. Моя совесть чиста.

Минуту спустя главный судья Сухой проверил стычку на ВАР – и вручил красную еще и Руслану Литвинову. Руслан ничему не удивлялся и не злился. Удивились только игроки «Спартака». Кажется, даже Станковичу было все равно. Он не подглядывал за ВАР, в отличие от других членов штаба, и просто сидел на скамейке.

– Много обсуждают драку между игроками ЦСКА и «Спартака». Что произошло и почему у игроков были такие резкие эмоции? – спросили у Станковича после игры.

– Я сидел на скамейке и не видел. Не могу ничего сказать.

Деян не комментирует судейство и уже намекал, что за его словами и эмоциями пристально следит глава департамента судейства РФС серб Милорад Мажич.

После драки Николич и Станкович попытались изменить игру.

Станкович выставил Дуарте вместо Бонгоды, чтобы удержать счет, а Николич сделал тройную замену – выпустил Пьянича, Мусаева и Хелвена. Правда, между дракой и заменой прошло пять минут. Судья все никак не останавливал игру, и это очень злило Марко. Тренер ЦСКА на 63-й минуте взорвался – в первый и последний раз за матч.

Выход Пьянича явно изменил игру ЦСКА в атаке. Теперь игра строилась через его длинные передачи и забросы. Иногда получалось опасно – Мусаев мог забить после удара с лета, а после удаления Облякова (он получил вторую желтую) вперед пошел и Игорь Дивеев. Так что забросы стали еще актуальнее.

Пьянич оставался сзади с Мойзесом, разыгрывал мяч и выбрасывал в атаку. Но возраст и физическая подготовка бывшей звезды «Ромы» и «Ювентуса» сказываются. На 96-й минуте Барко обокрал Пьянича и удрал в контратаку. Но аргентинец так сильно закопался и переждал момент для удара, что босниец успел вернуться.

«Пьянич — великий футболист, поиграл в грандах. Нечего скрывать, но сегодня я не увидел ничего выдающегося», – описал его игру Даниил Денисов из «Спартака»

«Миралем вышел на поле, когда играли уже 8 на 9, – сказал Николич после матча. Это другой футбол. Он старался, подавал, организовывал игру. Делал то, что можно было делать с его позиции».

Правда, во второй раз у «Спартака» получилось. Хесус Медина, вышедший на замену под жуткий свист трибун, перекинул Акинфеева прямо с финальным свистком на 98-й. И отпраздновал. По его словам, с уважением.

Но счастливее всех, кажется, был Деян Станкович%

«Не хочу портить прекрасный вечер, московское дерби. У меня большой опыт, я играл в миланском, римском и белградском дерби. Был прекрасный матч.

Я горжусь ребятами. Именно так формируется и создается команда. Мы в начале пути, но с этими ребятами я спокоен».

Фото: spartak.com ; pfc-cska.com ; РИА Новости /Александр Вильф