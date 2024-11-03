Роша о том, что его считают самым грязным игроком РПЛ: «Пусть говорят что хотят. Я приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном. Моя совесть чиста»

Виллиан Роша поделился эмоциями после удаления в матче со «Спартаком».

ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

– Что можешь ответить тем, кто называет тебя самым грязным игроком в РПЛ?

– Пусть говорят что хотят. Я знаю, что я делаю на поле, знаю, что делаю для нашей команды. Знаю о своей совести. Сейчас я приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном. Моя совесть чиста.

Я грустный по поводу результата – это не то, чего мы хотели. Но мы будем продолжать работать и бороться, – сказал защитник ЦСКА .

Роша об удалении за потасовку в матче со «Спартаком»: «Литвинов ударил мне по лицу. Я просто защищался»