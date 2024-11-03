Роша о том, что его считают самым грязным игроком РПЛ: «Пусть говорят что хотят. Я приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном. Моя совесть чиста»
Виллиан Роша поделился эмоциями после удаления в матче со «Спартаком».
ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
– Что можешь ответить тем, кто называет тебя самым грязным игроком в РПЛ?
– Пусть говорят что хотят. Я знаю, что я делаю на поле, знаю, что делаю для нашей команды. Знаю о своей совести. Сейчас я приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном. Моя совесть чиста.
Я грустный по поводу результата – это не то, чего мы хотели. Но мы будем продолжать работать и бороться, – сказал защитник ЦСКА.
Роша об удалении за потасовку в матче со «Спартаком»: «Литвинов ударил мне по лицу. Я просто защищался»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости