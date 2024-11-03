Экс-арбитр Николаев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Судьи должны не допускать до драки, изучать футболистов. Один незафиксированный фол может привести к тому, что мы увидели»

Алексей Николаев оценил судейство Алексея Сухого в игре ЦСКА и «Спартака».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ.

– Как должны в подобных обстоятельствах вести себя судьи?

– Во‑первых, они должны не допускать до драки. Соглашусь, что если бы в этом моменте Алексей Сухой свистнул фол на Барко и показал желтую карточку игроку ЦСКА Кисляку, то вообще вопросов по этому моменту не было.

Ну и нужно изучать футболистов играющих команд, потому что есть такие игроки, от которых можно ожидать подобное.

– На кого вы намекаете?

– Мы видим, кто ввязался в эту потасовку. Роша, Умяров … Они вдвоем стали зачинщиками, а потом уже… Сейчас не хочется давать оценку, кого стоило удалять…

– Но давайте постараемся. Красная карточка Литвинова была заслуженной?

– Литвинов влез в эту драку и своей рукой акцентировано делал движение в лицо Роши . Это можно засчитать за удар, но в любом случае, трогать лицо соперника – это непозволительно в футболе.

Тем более это было не один раз. Ну и если дальше разбирать эпизод, то Гуарирапа тоже должен был получить желтую карточку как один из зачинщиков, который сзади нападал на Литвинова .

– Вы сказали, что Сухой мог все это заранее прекратить и не доводить до потасовки. Вам не кажется, что это продолжение тенденции? В этом сезоне арбитры РПЛ очень много позволяют футболистам.

– Чтоб об этом говорить, нужно быть на футбольном поле. Если в первом тайме у тебя все получается с такой планкой единоборств, когда ты не фиксируешь мелкие фолы и у тебя все под контролем – это одна история.

Но нужно быть всегда готовым, когда ты даешь такую планку единоборств, то один незафиксированный фол может привести к тому, что мы увидели.

– Все ли по делу было в эпизоде с удалением Облякова, который получил вторую желтую карточку?

– Да, там все по делу. Обляков, имея желтую карточку, влетает в Пруцева . Там надо еще отметить, что Мойзес должен был получить желтую карточку за то, что пытался поднять Пруцева с газона. Это тоже недопустимая вещь.

Это будут уже разбирать руководители. Был очень эмоциональный матч. В первом тайме Сухому удалось провести такую линию поведения без желтых карточек, то во втором уже нужно было быть готовым, что вспыхнут эмоции.

Я сам это все прекрасно проходил и знаю это дерби, тут всегда эмоции и огонь, – сказал бывший арбитр ФИФА.

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо