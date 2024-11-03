Мостовой о красной Литвинову: «Я бы отменил, Руслан просто держал Рошу, чтобы он еще кого-то не шпилянул! Момент с Виллианом – однозначно удаление»

Александр Мостовой призвал отменить красную карточку Руслана Литвинова.

«Спартак » обыграл ЦСКА в матче 14-го тура Мир РПЛ (2:0).

Виллиан Роша и Руслан Литвинов получили красные карточки в начале второго тайма за участие в потасовке . Защитник армейцев кулаком ударил Срджана Бабича, Литвинов хватал бразильца за лицо.

«Момент с Рошей – однозначно красная. Наверняка, ему дадут несколько матчей дисквалификации. Комитет решит. Литвинову я бы отменил эту карточку. Было видно, что он ничего не делал. Руслан просто держал Рошу, чтобы он не ударил еще кого-то, не шпилянул!

Бабич так же держал. Тут однозначно. Для этого же есть специальный комитет. Если бы я там был, конечно, отменил бы. Судья же не один. Они сидят перед тремя телевизорами. Удивляюсь, почему Роша получил карточку и начал спорить», – сказал бывший полузащитник сборной России.