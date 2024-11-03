Терехин о потасовке в дерби: «При чем тут бокс? Зачем нужны эти драки? Играйте в футбол, все карточки и удаления – по делу»
Олег Терехин недоволен поведением игроков в дерби.
«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в 14-м туре Мир РПЛ. В начале второго тайма произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
«Игра по качеству, чисто по‑футбольному, получилась не очень. А вот драки, конечно, – это неправильно. Все карточки и удаления – по делу.
Пусть ребята играют в футбол. При чем тут бокс? Зачем нужны эти драки? Зачем кинулись друг на друга. Играйте в футбол», – сказал бывший нападающий «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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