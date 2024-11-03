Зарема о ЦСКА: «Курсы по управлению гневом нужны половине команды. Или завязывать с футболом и переходить в бои MMA. Дисквалификации должны быть на несколько матчей»

Зарема Салихова высказалась об агрессии игроков ЦСКА.

«Спартак» обыграл армейцев со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ .

Защитник ЦСКА Виллиан Роша был удален с поля за участие в потасовке – он ударил кулаком в лицо Срджану Бабичу. Игрок «Спартака» Руслан Литвинов также получил красную карточку.

«Очень грязная игра со стороны ЦСКА. Слабейшая команда по составу. Раньше и близко таких персонажей не было, не умеющих играть, а только калечить. Дисквалификации должны быть на несколько матчей.

Курсы по управлению гневом нужно пройти половине команды. Или завязывать с футболом и переходить в бои MMA. Что за уровень агрессии? Судья решил повысить смотрибельность матча?» – сказала супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо